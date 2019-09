Automobilista detido por suposto auxílio à imigração ilegal

Angop

Um automobilista de 29 anos de idade, que transportava para Luanda duas cidadãs da República Democrática do Congo (RDC) foi detido domingo pela Polícia Nacional, no município do Nzeto, província do Zaire, por suspeita de auxílio à imigração ilegal, a detenção ocorreu no posto policial do rio Loge, que delimita a província do Zaire com o Bengo.

Segundo o porta-voz do comando provincial do Zaire da Polícia Nacional, Luís Bernardo, após a vistoria foram encontradas, na cabine do camião, duas cidadãs estrangeiras cobertas com forro e deitadas no “banco-cama” da mesma viatura.

A estratégia do motorista do veículo, acrescentou, visou ludibriar os efectivos da Polícia Nacional e do Serviço de Investigação Criminal (SIC) em serviço naquele posto de controlo, mas sublinhou que a os órgãos do Ministério do Interior estão atentos com o novo modus operandi.

Para Bernardo os casos de auxílio à imigração ilegal, são recorrentes naquele posto policial e que envolvem na sua maioria automobilistas, tendo recordado a interpelação feita no mês passado, de um cidadão angolano que transportava para Luanda, duas crianças de três e quatro anos de idade, respectivamente, e um adolescente de 14 anos.

Lembrou que a vítima teve morte súbita após os agentes da Polícia Nacional lhe terem solicitado a documentação dos menores que transportava para Luanda.

A província do Zaire partilha 330 quilómetros de fronteira com a região do Congo Central (RDC).