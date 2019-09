Ataque a tiros deixa três mortos na cidade de Dordrecht, na Holanda

Três pessoas morreram e outra ficou seriamente ferida em um ataque a tiros ocorrido nesta segunda-feira (9) em um bairro residencial de Dordrecht, na Holanda, informou a polícia local pelo Twitter.

Segundo a Sputnik, um porta-voz da polícia, Wim Hoonhout, disse, citado pela agência AP, que o caso “parece ser um incidente familiar”. Até o momento as autoridades não deram mais informações sobre o ocorrido.

Fotos do local mostram um forte aparato policial e pelo menos uma ambulância estacionada na rua, enquanto dezenas de pessoas observam a cena.

O prefeito de Dordrecht, Wouter Kolff, afirmou que foi registado um “tiroteio extremamente” sério e que iria até o local da tragédia à noite.

O fato aconteceu ao sul de Dordrecht. A polícia disse que está investigando o ocorrido.

De acordo com a imprensa local, o tiroteio aconteceu em uma casa e serviços de emergência já foram até o local.

Um usuário do Twitter disse que 15 viaturas da polícia e duas ambulâncias estariam no local.

​Dordrecht fica no oeste da Holanda, na província de Holanda do Sul. Em Março, um ataque na cidade de Utrecht deixou três pessoas mortas. Em Janeiro, a polícia anunciou que desmontou um possível ato terrorista que poderia ter matado dezenas de pessoas no país.