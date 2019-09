Angola apresenta oportunidades de negócios nas telecomunicações

Angola participa desde hoje, em Budapeste, Hungria, no Fórum Mundial das telecomunicações com 14 empresas, tendo por objectivo de apresentar as oportunidades de investimento que o país oferece, avança a Angop.

De acordo com a nota de imprensa do Ministério das Telecomunicações e Tecnologias de Informação, a dar conta que vários países africanos e asiáticos estão a solicitar a conexão aos cabos submarinos angolanos, para melhorarem as suas comunicações.

No fórum, Angola está a apresentar os avanços registados a nível do seu programa espacial nacional, da rede de cabos de fibra óptica, formação no sector e dos cabos submarinos de Angola (SACS, WCS, MONET, SAT-3, WASC/SAFE).

“O evento centra a sua abordagem em três pilares, nomeadamente inovação, infra-estruturas e investimento”, refere a nota.

Durante o fórum, o ministro angolano das Telecomunicações e Tecnologias de Informação, José Carvalho da Rocha, vai manter encontros com o responsável da Líquid econet (associação africana de internet), o secretário executivo da smart African, representantes da Huawei e um grupo de empresários checos que “piscam o olho” ao sector das telecomunicações e das TIC em Angola, para investir.

Na terça-feira, dia reservado Angola, o secretário-geral da UIT (União Internacional das Telecomunicações) Houlin Zhao, vai visitar o pavilhão de Angola no “Spotlight Angola Day “, e fará uma apresentação sobre a transformação digital e dos investimentos no sector das Telecomunicações.