Rússia vota nas eleições locais e regionais

Pesquisas municipais e regionais estão a ocorrer em todo o país. A atenção está concentrada na votação parlamentar de Moscovo após uma violenta repressão a candidatos independentes e alguns dos seus apoiantes.

Segundo a DW, os russos votam no domingo nas eleições locais e regionais em todo o país. Mais de 7 milhões de pessoas foram elegíveis para eleger 45 parlamentares para o parlamento de Moscovo, dominado pelo partido United Russia, do presidente Vladimir Putin.

Voto em Moscovo

O resultado da votação de domingo ajudará a moldar o futuro político do país, quando Putin entrar em sua terceira década no poder. O partido no poder não apresentava candidatos nas eleições de domingo. Em vez disso, os membros do partido estavam concorrendo como candidatos independentes, aparentemente para se distanciarem dos imensos índices de aprovação da Rússia Unida.

A votação em Moscovo é considerada um teste da capacidade do crítico do Kremlin Alexei Navalny de mobilizar a oposição antes das eleições parlamentares de 2021 e após uma grande repressão policial.

‘Votação inteligente’

Navalny pediu aos moscovitas que votem estrategicamente em favor daqueles com maior probabilidade de vencer candidatos a favor do Kremlin.

Repressão policial

No mês passado, cerca de 50.000 pessoas se manifestaram nas ruas contra a decisão de Moscovo de proibir dezenas de candidatos da oposição – muitos dos quais são aliados da Navalny – de participar das eleições municipais de domingo.

As prisões muitas vezes brutais durante os protestos em grande parte pacíficos provocaram críticas internacionais.

Putin apoiou a repressão, dizendo que o governo não quer ver violência semelhante aos protestos de coletes amarelos em Paris.