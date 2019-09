Reeleito primeiro secretário da JMPLA no Cunene

Angop

O comité provincial da JMPLA do Cunene reconduziu este sábado, o seu primeiro secretário, Crispiniano Vivaldino dos Santos, para mais um mandato de quatro anos à frente da organização juvenil do MPLA.

Crispiniano dos Santos de 34 anos de idade, foi reeleito com 302 votos, durante a realização da VIII Assembleia Ordinária de Balanço e Renovação de Mandato da organização, e como concorrente directa Laura Lopes, de 22 anos de idade que recebeu 42 votos.

O evento permitiu eleger, além do primeiro secretário, o corpo directivo do novo comité da organização composto por 105 membros, sete candidatos ao comité nacional e 90 delegados ao VIII Congresso Ordinário a decorrer nos dias 16 e 17 de Outubro, em Luanda.

Ao intervir no acto, Crispiniano Vivaldino dos Santos agradeceu a confiança em si depositada e prometeu trabalhar para tornar cada vez mais forte a família JMPLA na província e contribuir para os desafios que o partido tem pela frente.

Exortou os membros da organização a continuarem a mobilizar a juventude a se engajarem com afinco nos programas em curso na província, com visa a contribuírem para o crescimento do bem-estar social da população.

Na cerimónia de encerramento, o coordenador do grupo de acompanhamento da JMPLA a província do Cunene, Carlos Pedro, encorajou a nova direcção no sentido de exercer as suas funções com maior responsabilidade e a manter-se unida em torno da organização juvenil do partido.

Participaram na VIII Assembleia Provincial Ordinária da JMPLA 405 delegados provenientes dos seis municípios que compõe a província do Cunene.