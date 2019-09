Manifestantes de Hong Kong marcham para o consulado dos EUA pedindo apoio

Os manifestantes agitavam bandeiras dos EUA e gritavam slogans como 'Lute pela liberdade! Fique com Hong Kong! [Amr Abdallah Dalsh / Reuters]

Aljazeera | Violet Law

Os manifestantes procuram atrair atenção internacional para a crise política de Hong Kong, agora na sua 14ª semana.

No 14º fim de semana consecutivo de protestos contra o governo, os manifestantes de Hong Kong levaram o caso ao consulado dos EUA, a mais recente tentativa de trazer destaque internacional para a crise política no território chinês semi-autónomo.

Apelando aos políticos dos Estados Unidos para apoiar a sua causa, milhares de pessoas se reuniram no centro de Hong Kong e marcharam em direcção ao consulado agitando bandeiras dos EUA e gritando em slogans ingleses como “Lute pela liberdade! Fique com Hong Kong!”.

A manifestação foi pacífica, mas a polícia de choque estava em vigor para garantir que os manifestantes saíssem da Casa do Governo nas proximidades, o complexo residencial fechado do executivo-chefe.

Os protestos em massa foram iniciados há mais de três meses, depois que o governo apoiado pela China tentou introduzir um projecto de extradição agora descartado, que os oponentes argumentaram que teria permitido a Pequim quebrar as suas promessas de preservar o sistema de justiça separado no território após o retorno de Domínio britânico para chinês em 1997.

Desde então, as manifestações se transformaram em movimento pró-democracia mais amplo, com manifestantes ampliando as suas demandas para incluir o sufrágio universal completo; um inquérito independente sobre suposta brutalidade policial; uma amnistia geral de todos os acusados ​​de crimes decorrentes do seu envolvimento em manifestações; e uma refutação da polícia afirma que os manifestantes foram culpados de tumultos – um crime que acarreta uma sentença de prisão pesada.

Embora a presidente-executiva, Carrie Lam, tenha cedido na semana passada e retirado totalmente o projecto de lei, que permitiria a extradição de suspeitos para a China continental, os manifestantes prometeram continuar a ir às ruas para pressionar as suas outras demandas.

“Durante três meses, a polícia nos espancou tanto. Retirar a conta agora é como colocar um curativo”, disse Shan Chan, um estudante de 15 anos, com um cartaz a mostrar o prédio do Congresso dos EUA.

“Ainda precisamos nos levantar e mostrar como não descansaremos.”

Quase desde o início, os manifestantes tentaram atrair atenção internacional para a sua causa. Antes da cimeira do G20 em Osaka, no final de Junho, uma campanha de crowdfunding levantou grandes somas para exibir anúncios de página inteira nos principais jornais do mundo para espalhar a mensagem.

Slogans pintados com spray e letreiros impressos com a inscrição “Presidente dos EUA [Donald] Trump, nos liberte!” foram vistos no distrito comercial depois de marchas marcadas em um milhão de Junho e início de Julho.

“Um grande impulso da sua estratégia [foi] internacionalizar a questão”, disse Willy Lam, comentarista de política chinesa de Hong Kong sobre política chinesa e membro sénior da Jamestown Foundation, um think tank político não partidário com sede em Washington.

“Eles ganharam uma medida de sucesso em elevar o perfil”.

Factura nos EUA

Há duas semanas, uma declaração dos países do G7 que afirmavam os direitos de Hong Kong sob a Declaração Conjunta Sino-Britânica de 1984 sobre os termos do retorno de Hong Kong foi um tiro de braço nos manifestantes.

Nos últimos anos, a China afirmou que a declaração, que foi registada nas Nações Unidas, é um “documento histórico” que não tem mais influência. Pequim alertou outros países para se afastarem dos assuntos de Hong Kong, acusando os EUA e o Reino Unido de fomentar agitações.

Enquanto isso, à medida que a guerra comercial entre a China e os EUA se arrasta, os manifestantes viram a sua janela de oportunidades a se ampliar – até porque o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que se Pequim enviar tropas para Hong Kong, qualquer conversa com Washington será encerrada.

E no domingo, os manifestantes pediram ao Congresso dos EUA que aprovasse um projecto de lei conhecido como Lei de Direitos Humanos e Democracia de Hong Kong quando ele se reunir novamente nesta semana, após o recesso do verão.

Actualmente, sob a Lei de Política de Hong Kong, introduzida em 1992 pelo actual líder da maioria no Senado dos EUA, Mitch McConnell, e aprovada pelo Congresso dos EUA após a repressão da Praça da Paz Celestial em 1989, os EUA devem tratar Hong Kong como uma entidade separada da China. Por exemplo, as empresas de Hong Kong podem importar tecnologia avançada dos EUA, que permanece fora dos limites para a China.

Esse status especial depende de Hong Kong ser “suficientemente autónomo”, mas os manifestantes argumentam que ele é corroído pela suposta interferência de Pequim no território. Pequim nega ter interferido, mas diz que Hong Kong é um assunto interno. Ele denunciou as manifestações como prejudiciais à economia e alertou para a acção se os protestos às vezes violentos ameaçassem a soberania chinesa.

Introduzida pela primeira vez no Congresso dos EUA em 2016 pelos senadores Marco Rubio e Tom Cotton, a Lei de Direitos Humanos e Democracia de Hong Kong foi alterada em Junho para estipular “eleições democráticas abertas e directas para todos os membros de Hong Kong” até 2020.

A legislação proposta parece ter apoio bipartidário no Congresso dos EUA. O líder da minoria da Câmara, o democrata Chuck Schumer, propôs trazê-lo à palavra como um item prioritário.

Se aprovada, a lei prejudicaria a economia de Hong Kong sujeitando as empresas a tarifas e restrições de importação. Mas os manifestantes resolveram continuar pressionando, com uma frase do popular filme Jogos Vorazes: Mockingjay ganhando força recentemente: “Se queimarmos, você queimará connosco”.

“Eles estão a tentar maximizar a sua alavancagem, mesmo sabendo que Hong Kong sofrerá”, disse Lam, o comentarista.

“Este é um dos poucos cartões que eles podem usar contra Pequim”.