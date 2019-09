Cunene: Cidadãos detidos por crime de violação e tráfico de pessoas

Dois cidadãos de 24 e 19 anos de idade, suspeitos pelos crimes de violação sexual de uma jovem de 19 e tráfico de três adolescentes de 11 a 13 anos de idade, foram detidos pela Policia Nacional na província do Cunene.

O crime de violação praticado pelo jovem de 19 anos, aconteceu na comuna do Humbe, município de Ombadja, altura em que a vítima deslocava-se para outra localidade, informou hoje, domingo, à Angop o porta-voz da Policia Nacional no Cunene, intendente Nicolau Tuvecalela.

Explicou que pela caminhada a vitima deparou-se com o acusado conduzindo uma motorizada tendo oferecido boleia e ao longo do caminho desviou para um lugar ermo onde abusou-a sexualmente, sendo detido no local após denúncias as autoridades.

Já o tráfico dos três adolescentes aconteceu na estrada 105, quando foi interpelado o cidadão de 24 anos a bordo de uma viatura de táxi no sentido Ondjiva/Namacunde, com protesto de emprega-los na povoação de Santa-Clara, oferecendo um salário mensal de 17 mil kwanzas a cada.

O porta-voz sublinhou que no mesmo período a Policia Nacional deteve na via pública, no bairro do Naipalala, arredores de Ondjiva, outro cidadão de 27 anos de idade por posse ilegal de arma de fogo.

Nicolau Tuvecalela fez saber que nos últimos sete dias, no total foram detidos no Cunene 32 cidadãos, dos quais dois de nacionalidade namibiana, acusados de envolvimento em 27 crimes diversos.