Comité Judiciário da Câmara vai votar parâmetros para investigar a impugnação de Donald Trump

O Comité Judiciário da Câmara dos Representantes tem planos de realizar uma votação para determinar os parâmetros de uma investigação para a impugnação do presidente Donald Trump.

A revista Político, citada pela VOA, escreve, pela primeira vez, sobre o assunto dizendo que tem como base “várias fontes informadas sobre as discussões”.

Espera-se que o Comité vote nos detalhes, na próxima semana.

Um projecto da resolução deve ser divulgado na segunda-feira de manhã, de acordo com a Político.

A revista diz que os democratas estão “esperançosos de que a definição explícita da sua investigação para a impugnação aumente a sua influência para exigir depoimentos de testemunhas”.

No entanto, há dúvidas se a investigação levará a qualquer acusação contra o presidente.

Os artigos da impugnação teriam que ser votados por toda a Câmara e não há certeza se o Senado Republicano votará a favor do afastamento do presidente do cargo.

Vários comités legislativos analisam uma série de questões relativas ao presidente, incluindo o facto de não ter liberado as suas declarações fiscais, pagamentos para impedir que notícias embaraçosas se tornem públicas e o gasto de dinheiro de contribuintes nos seus hotéis e propriedades.