Basquetebol: Brasil complicou apuramento, Angola luta pelos JO-2020

RFI | Marco Martins

O Mundial de basquetebol actualmente decorre na China com duas selecções lusófonas: Angola e Brasil. O Brasil conseguiu ultrapassar a primeira fase de grupos da prova, enquanto Angola foi arredada da fase principal disputando a fase de classificação do 17° ao 32° lugar deste campeonato do Mundo de basquetebol.

O Brasil perdeu neste sábado frente à República Checa por 71-93, no Grupo K, e complicou o apuramento para os quartos-de-final. Os brasileiros, que tinham vencido os três jogos na primeira fase de grupos, foram surpreendidos pelos checos.

No segundo e derradeira jogo desta segunda fase, os brasileiros terão pela frente os Estados Unidos e um triunfo seria importante para seguir para os quartos-de-final.

Quanto à Selecção Angolana está na luta por um lugar nos Jogos Olímpicos: a melhor selecção africana no Mundial apura-se para os Jogos Olímpicos. Os angolanos começaram mal a segunda fase do Mundial, a fase de classificação do 17° ao 32° lugar, ao perder por 62-71 frente ao Irão.

No domingo Angola defronta a Tunísia no derradeiro encontro desta fase no Grupo O. Um triunfo pode permitir aos angolanos lutar pelo 17° lugar e tentar também carimbar o passaporte para os Jogos Olímpicos de 2020 que vão decorrer em Tóquio no Japão.

Recorde-se que na primeira fase da prova, Angola perdeu frente à Servia e à Itália, vencendo apenas as Filipinas.