Vítimas da seca recebem 250 toneladas de bens

Bens diversos chegam às vítimas da seca no Cunene (FOTO: JOSÉ CACHIVA)

Quinze camiões com 250 toneladas de bens diversos seguiram viagem, nesta sexta-feira, ao Cunene para apoiar as vítimas da seca nessa região, numa acção da Área Social do Presidente da República.

Entre os bens destacam-se o arroz, a fuba, o óleo, leite condensado, sabão, roupas usadas e cobertores.

Para fazer chegar os respectivos bens aos destinatários, escreve Angop, a Área Social do Presidente da República atribuiu a responsabilidade à Comissão Nacional de Protecção Civil e Bombeiros.

Nos próximos dias, serão enviados também bens diversos para as vítimas da seca nas províncias do Namibe e Cuando Cubango.

Até Maio deste ano, nos seis municípios que compõem a província do Cunene (Cuanhama, Namacunde, Curoca, Ombadja, Cahama e Cuvelai) registava-se 857 mil e 443 pessoas e um milhão e 100 bovinos afectados pela seca cíclica.

Como resultado desse fenómeno, a província do Cunene já registou a morte de 26 mil e 267 animais, entre bovinos (maior representatividade), suínos e caprinos.

Perante esse quadro, o Executivo adoptou medidas de emergência e estruturantes para minimizar o problema a curto prazo.