Sistema norte repõe fornecimento de energia

Angop

O fornecimento de energia no sistema norte, que alimenta dez províncias do país, está parcialmente reposto, depois do corte geral registado as 14h00 deste sábado.

Até agora decorrem trabalhos para normalização total do fornecimento de energia às províncias interligadas ao sistema norte, refere uma fonte do Ministério da Energia e Águas.

Além de Luanda, principal centro consumidor de energia do sistema norte, estão interligadas na rede as províncias do Cuanza Norte, Malange, Uíge, Bengo, Cuanza Sul, Zaire, Huambo, Bié e Benguela.

Em Luanda e Bengo o fornecimento está praticamente reposto na totalidade.