PGR quer maior envolvimento contra a corrupção

Vista do lugares dos juízes, a partir do assento dos advogados de defesa. (Foto: César Magalhães)

Angop

O Procurador-geral da República, Hélder Pitta Grós, pediu nesta sexta-feira, maior envolvimento de cada cidadão, das instituições públicas e privadas na moralização da sociedade, na luta contra a corrupção e impunidade.

Hélder Pitta Grós, que falava na cerimónia de tomada de posse de 121 novos magistrados do Ministério Público, incentivou os empossados a pautarem por uma conduta condizente com a função que exercem, mantendo-se distante da prática de actos de improbidade.

Sublinhou que neste momento de profundas reformas do sistema de justiça angolano, a Procuradoria Geral da República (PGR) tem de adoptar uma postura proactiva na adaptação à nova realidade judiciária.

Frisou que um dos propósitos da PGR é alcançar maior proximidade ao cidadão, facto que se deve reflectir no esquema da distribuição e colocação dos novos magistrados do Ministério Publico que vão exercer funções em todas as províncias do país, com excepção a Luanda.

Com a nova dinâmica, prosseguiu o Procurador-geral da República, pretende-se servir melhor a magistratura do Ministério Público, levando a justiça ao encontro das comunidades, incluindo as mais recônditas.

Na acto que decorreu na Provedoria da Justiça, Hélder Pitta Grós augurou que o ingresso de novos magistrados seja um tónico revigorante na actuação da PGR.

Ao intervir em nome dos empossados, Carlos Saturnino da Silva afirmou que o acto é fruto de “uma árdua caminhada” e considerou imperioso que se elaborem programas de formação continua para os magistrados.

“A vida do magistrado é um todo coerente e indivisível”, sustentou.