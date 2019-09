Número de mortos pelo furacão Dorian sobe para 43 pessoas

O número de mortos pelo furacão Dorian nas Bahamas aumentou para 43 pessoas, disse a porta-voz da primeira-ministra do país, Erica Wells Cox.

“O saldo oficial é de 43 pessoas, faltam muitas e esse número deve aumentar significativamente”, disse o funcionário citado pela rede NBC.

Dorian chegou ao país a 1 de setembro e atingiu o arquipélago por três dias como um furacão de categoria 5, e depois seguiu para a costa sudeste dos Estados Unidos.

Os estados da Carolina do Sul e Carolina do Norte, Flórida e Geórgia decretaram a emergência devido à chegada do furacão.