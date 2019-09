Novo plano curricular arranca em 2022

Jornal de Angola | Mazarino da Cunha

O Ministério da Educação vai implementar, a partir do ano lectivo 2022, um novo plano curricular, com programas, livros escolares, guias dos professores e de materiais de avaliação actualizados, anunciou a titular da pasta do sector.

Ao intervir na quinta-feira na cerimónia de apresentação do relatório final do Inquérito Nacional Sobre Adequação Curricular em Angola (Inacua), iniciado em 2018, Maria Cândida Teixeira, disse que, a partir de 2022 a 2025, os alunos da iniciação à 12ª classe passam a contar com um novo e actualizado currículo académico integrado.

A ministra da Educação referiu que a etapa que vai de 2018 a 2021 está reservada para a criação de condições didáctico-pedagógicas e discussões públicas sobre a proposta da política do livro escolar e do currículo. Para a governante, os anos que se seguem serão da implementação da segunda fase da reforma, que consistirá na experimentação, avaliação, correcção e generalização dos novos materiais curriculares.

Maria Cândida Teixeira explicou que a implementação do novo plano curricular, com programas, livros escolares, cadernos de actividades e de materiais de avaliação actualizados vai permitir uma educação inclusiva, integrada, equitativa e de qualidade. “Estamos a aperfeiçoar os currículos de modo que os alunos tenham bases científicas sólidas, aliadas à realidade do seu meio e capazes de contribuírem para o desenvolvimento do país”, frisou.

De acordo com a titular da pasta da Educação, o novo sistema de ensino e aprendizagem, a ser implementado nos próximos anos, permitirá proporcionar habilidades, atitudes profissionais, valores e princípios éticos, para um bem-estar social, económico e cultural. Com a actualização e adequação curricular, prosseguiu, o Estado demonstra preocupação com a formação do jovem para o mundo do trabalho, articulando com a dimensão científica, técnico-profissional e tecnológica.

A ministra considerou uma mais-valia a concretização desse projecto de dimensão nacional, pelo qual o Executivo irá promover a inclusão, o desenvolvimento do capital humano e, consequentemente, reduzir as desigualdades sociais e económicas. O Inacua tem por objectivo obter contribuições dos diferentes estratos da sociedade angolana para estruturação curricular, capazes de melhorar a qualidade do ensino e aprendizagem.

Entretanto, o director-geral do Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento da Educação (INIDE), Manuel Afonso, realçou a importância do Inacua e disse que se vai adequar na contextualização do currículo escolar e estreitar a relação entre conhecimento universal, local e da visão antropológica angolana.

Manuel Afonso reconheceu a fraca produtividade da reforma do período 1984 a 2014 e adiantou que, a que está em curso, contará com todos os elementos capazes de contribuir para um novo homem científico e técnico-profissional.