Neto e Prémios Camões debatidos em colóquio

Busto do Fundador da Nação (DR)

Um colóquio intitulado “Agostinho Neto e os Prémios Camões Africanos”, que visa debater as literaturas africanas em português, é realizado na segunda e terça-feira, pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP), Portugal

De acordo com uma nota publicada no site oficial da FLUP, esta iniciativa surge após algumas reflexões de que as literaturas africanas de língua portuguesa parecem ter perdido, nas últimas décadas, a atenção e o entusiasmo que se seguiu às independências dos países em causa.

“Se é verdade que autores como Mia Couto, Pepetela, Manuel Rui, Ondjaki ou Agualusa são muito lidos e estudados, não é menos verdade que há um quase silêncio a pesar sobre muitos outros de idêntica qualidade, sobretudo os menos contemporâneos”, lê-se na nota.

Conforme avançou a organização, este colóquio tem como objectivo “cruzar literatura e pensamento e terá lugar na mesma cidade, onde houve, há 30 anos, uma iniciativa semelhante, sob o título “A Voz Igual” e debater as literaturas africanas em português. Pretende-se, ainda, com este evento, de acordo com a mesma fonte, assinalar o 40º aniversário da morte de Agostinho Neto, “um dos primeiros poetas” desse espaço a obter uma “circulação nacional e internacional de grande dimensão”.

Por outro lado, pretende-se, também, chamar a atenção para os seis escritores africanos a quem, ao longo das 30 edições já decorridas, foi atribuído o Prémio Camões: José Craveirinha (1991), Pepetela (1997), José Luandino Vieira (2006), Arménio Vieira (2009), Mia Couto (2013) e Germano Almeida (2018).

O evento conta com o apoio da Fundação Dr. António Agostinho Neto e a participação de alguns dos escritores galardoados com o Camões e com ensaístas e investigadores de diversos países, cujo trabalho incide sobre os autores e temas em causa. Agostinho Neto nasceu a 17 de Setembro de 1922, em Kaxicane, Icolo e Bengo, província de Luanda, e faleceu a 10 de Setembro de 1979, em Moscovo, Rússia.