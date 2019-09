Futebol: Zito Luvumbo estreia-se com vitória nos palancas negras

O avançado do 1º de Agosto Zito Luvumbo marcou, nesta sexta-feira, a sua estreia ao serviço da selecção nacional de futebol (palancas negras), no triunfo diante da Gâmbia por 1-0, em jogo referente à eliminatória de acesso ao Campeonato do Mundo Qatar/2022.

A atravessar um excelente momento de forma desportiva, sustenta Angop, o jogador de 17 anos entrou para o desafio aos 77 minutos para ocupar a vaga de Herenilson.

Zito Luvumbo que se destacou ao serviço da selecção Sub-17 no CAN da categoria, que decorreu na Tanzânia, onde os angolanos ficaram na terceira posição, é dos jogadores mais mediático da actualidade no futebol angolano, fruto das exibições apresentadas no final da última época desportiva onde conquistou lugar no onze inicial.

O jogador é pretendido por vários clubes da Europa, destacando-se o West Ham FC, da primeira Liga Inglesa de futebol, Lille e Boavista, respectivamente, da primeira liga francesa e portuguesa.

Quem também marcou a estreia ao serviço dos palancas negras são os jogadores Nurio Fortuna (Defesa) e Fábio Abreu (Avançado), atletas na Europa depois de sucessivos adiamentos às chamadas ao serviço da selecção principal.

Os palancas negras venceram na noite desta sexta-feira, em Banjul, com golo de Wilson aos 32 minutos.

Angola e Gâmbia voltam a jogar terça-feira (10), no estádio 11 de Novembro, em Luanda.