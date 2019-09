Administradora do Huambo quer melhorias no saneamento básico

A administradora em exercício do município do Huambo, sede da província com o mesmo nome, Guilhermina Bacia, solicitou esta sexta-feira, um amplo trabalho, entre os sectores que operam na vertente económica e social, incluindo os munícipes, na melhoria do saneamento básico da capital do planalto central de Angola.

A responsável, que falava durante a abertura das jornadas comemorativas aos 107 anos da fundação da cidade do Huambo, que se assinalam a 21 deste mês, sob o lema “Huambo a caminho do desenvolvimento”, avança Angop, disse ser fundamental o envolvimento de todos para tornar a cidade mais limpa e atraente.

“Queremos continuar a progredir juntos, de forma unida e coesa, para fazer do Huambo a região do encanto turístico, cultural e social”, realçou a administradora.

Guilhermina Bacia reconhece, por outro lado, a colaboração dos munícipes na promoção do desenvolvimento económico-social sustentável da municipalidade, com realce para a participação activa nas campanhas de limpeza, promovidas pela administração local, preservação do património público, denúncias de actos de criminalidade, entre outras acções.

Actividades músico culturais, desportivas, recreativas, desfiles de moda e a Gala de Premiação “Huambo Cidade Vida”, que distingue profissionais que mais se destacaram nas suas áreas de actividade, tendo em conta a criatividade, personalidade, responsabilidade e vontade de contribuir no desenvolvimento da província, vão preencher o programa comemorativo dos 107 anos da ascensão desta região à categoria de cidade.

Considerada no passado por cidade vida de Angola, a capital da província com o mesmo nome, foi fundada pelo então governador-geral de Angola, general José Mendes Ribeiro Norton de Mato.

O nome da urbe se deve ao exímio caçador Wambo Kalunga, que oriundo da região do Waku Kungo (Cuanza Sul), foi instalar-se, no século XV, no território da Caála, nesta província, nas zonas do Ussombo, Makolo e Kondombe.

Contrariamente ao que muitas fontes históricas sustentam, não foi este caçador quem fundou a cidade do Huambo, mas sim o general José Norton de Matos.

Logo após a sua fundação, a cidade do Huambo deu um grande impulso para a vida social e económica, principalmente no ramo do comércio, indústria, agricultura, pecuária e construção de infra-estruturas sociais, cujos efeitos positivos e significativos para o desenvolvimento da província tornaram-na numa referência nacional em diversos domínios da vida.

Com três comunas (Sede, Calima e Chipipa), o município do Huambo possui, aproximadamente, um milhão e 500 mil habitantes.