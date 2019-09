Zenu dos Santos e Valter Filipe começam a ser julgados a 25 deste mês

Antigo presidente do Fundo Soberano e ex-governador do BNA

O antigo presidente do Fundo Soberano de Angola José Filomeno dos Santos e o ex-governador do Banco Nacional de Angola (BNA) Walter Filipe da Silva, começam a ser julgados a 25 deste mês, acusados de crimes de peculato, avança uma nota de imprensa do Tribunal Supremo que tivemos acesso.

Segundo a nota, a Câmara Criminal daquele tribunal marcou para o dia 25 de Setembro o início do julgamento do processo em que são arguidos Valter Filipe Duarte da Silva, José Filomeno de Sousa dos Santos, Jorge Gaudens Pontes Sebastião e António Samalia Bule Manuel.

O procurador geral da Republica garantiu recentemente a imprensa que o processo estava bem encaminhado, faltando apenas o anuncio da data do inicio do julgamento.

Em causa está a suposta transferência irregular de 500 milhões de dólares do BNA para um banco britânico, em Setembro de 2017.