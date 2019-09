Três agentes da Polícia Nacional condenados por extravio de bens

O Tribunal Militar da Terceira Região do Leste condenou, ontem, em Saurimo, três agentes da Polícia Nacional a penas correccionais de um ano e 60 dias, por crimes de abuso de poder, extravio de bens e de violação de regras de conduta.

Segundo o JA, o acórdão lido pelo juiz presidente do tribunal, Abel Ferreira Barbosa, refere que os réus Benvindo Isaac, su-binspector do Comando Municipal de Saurimo, Viliema Haloconga e Francisco António, afectos à Unidade de Protecção de Individualidades Protocolares (UPIP), foram condenados com base nos artigos 28º, 33º e 39 de Lei 4/94 (crimes militares), de 28 de Janeiro.

Familiares e amigos dos condenados testemunharam a sessão, na qual o juiz apelou à abstenção de práticas que manchem o bom nome da Polícia Nacional.