Presidente da República ‘de malas feitas’ para o Qatar

O Presidente da República, João Lourenço, deixa amanhã Luanda rumo ao Qatar, para uma visita de Estado de dois dias àquele país do Médio Oriente, lê-se numa nota a que o Portal de Angola teve aceso.

Domingo de manhã, vai acontecer o encontro entre o Presidente João Lourenço e o Emir do Qatar, o sheik Tamim Bin Hamad Al-Thani, encabeçando ambos as respectivas delegações às conversações que terminarão com a assinatura de acordos em vários domínios de cooperação.

O programa que o Presidente da República de Angola vai cumprir naquele emirado inclui ainda um encontro com presidentes e altos executivos de empresas de grande relevo no contexto da economia do país, na tarde do dia 8, domingo, para se aquilatarem as possibilidades de investimento em Angola e outras vias de cooperação.

Constam também do programa oficial visitas do Presidente João Lourenço à Fundação Qatar, a um dos estádios que albergará o Campeonato do Mundo de Futebol de 2022 e ao Museu Nacional do Qatar.