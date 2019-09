Preço das bebidas alcoólicas em Portugal acima da média europeia

O Jornal Económico | Inês Pinto Miguel

Portugal é reconhecido no mundo pela produção vinícola no Douro e Alentejo, entre outras regiões. Estas bebidas, juntamente com a cerveja e as espirituosas, são ligeiramente mais caras em Portugal do que na média da União Europeia, por 2%, garantem os dados divulgados pelo Eurostat.

A análise aos 28 países da União Europeia, revelam que Portugal se fixou na 12ª posição. O custo das bebidas em Portugal é superior do que em países como Itália, Alemanha, Espanha, Bulgária e República Checa.

O gabinete de estatísticas da União Europeia criou um índice onde a média europeia de preços é de 100 pontos. Neste índice, Portugal surge com 102 pontos que comparam com os 182 pontos da Finlândia, o país da UE onde o álcool é mais caro.

Seguem-se países como a Irlanda (177 pontos), Suécia (152 pontos) e Grécia (133 pontos). A vizinha Espanha conta com 84 pontos, abaixo da média europeia.

A Roménia e a Bulgária (ambas com 74 pontos) e a Hungria (77 pontos) registaram os preços mais baixos das bebidas alcoólicas na Europa.