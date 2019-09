Polícia detém supostos traficantes de seres humanos

A Polícia Nacional e o SIC detiveram, na última quarta-feira, em Mbanza Kongo, dois indivíduos supostamente envolvidos no crime de tráfico de seres humanos.

Segundo informações da Polícia local, os mesmos foram acusados após terem sido encontrados na ponte do Rio Luvo, fronteira com a RDC, com um menor de sete (07) anos, sob pretesto de serem tios do petiz e que o levavam para a sua progenitora.

Questionados pelas autoridades policiais, o menor terá refutado as alegações dos acusados, tendo afirmado não os conhecer e que estava a ser transportado de Luanda, sem saber o real destino.

Importa referir que, a criança de 7 anos está sob custódia do Centro infantil “Frei Jorge Julianelo”, aguardando o pronunciamento dos pais, e os supostos traficantes a contas com a Justiça.