Paulo Guedes reitera insultos à esposa de Macron: ‘é feia mesmo’

O ministro da Economia, Paulo Guedes, lembrou nesta quinta-feira (5) a ofensa de Bolsonaro a Brigitte Macron, esposa de Emmanuel Macron, reiterando que “ela é feia mesmo”.

Ao discursar para uma plateia de empresários em Fortaleza, escreve a Sputnik, o ministro da Economia reclamou do que classificou um excesso de atenção às declarações do presidente Jair Bolsonaro, enquanto o país passava, de acordo com ele, por progressos na área econômica.

“Estou vendo progressos, mas tudo isso é assim, a preocupação é ‘xingaram a Bachelet, xingaram a mulher do Macron, chamaram ela de feira’ […] é tudo divertido, não tem problema nenhum, e é verdade o que o presidente falou, é tudo verdade, a mulher é feia mesmo”, disse Guedes sob risos e aplausos da plateia.

Em seguida, o ministro da Economia emendou dizendo que “não existe mulher feia, existe mulher observada do ângulo errado”.

Na semana passada, após o presidente Jair Bolsonaro ter comentado uma postagem de um internauta em referência à beleza da mulher de Macron, o líder da França afirmou que o comentário sobre sua esposa foi “triste” para os brasileiros, uma “vergonha” para as mulheres brasileiras e “extremamente desrespeitoso”.