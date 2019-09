Município do Moxico necessita 16 escolas para 15 mil crianças

O município do Moxico necessita de 16 novas escolas e 430 professores para atender 15.315 crianças em idade escolares que estão fora do sistema de ensino normal no presente ano lectivo, afirmou, nesta quinta-feira, o director municipal da educação, Moisés Firmino Samosse.

Em declarações à ANGOP, Moisés Firmino Samosse frisou que no ano lectivo transacto 11 mil 095 crianças da municipalidade haviam ficado fora do sistema de ensino devido a insuficiência de salas de aula e professores.

Apontou que a circunscrição conta com 86 escolas e mil e 944 professores.

No presente ano lectivo, o município matriculou 109.114 alunos nos diferentes subsistemas de ensino.

Para minimizar a situação, destacou a construção, reabilitação e apetrechamento de uma escola de seis salas de aulas na povoação do Moxico Velho.

Está em curso a construção de quatro estabelecimentos escolares, sendo dois no bairro Zorrô, um no Tchifutchi e outro no 4 de Fevereiro, bem como a reabilitação da escola primária do bairro Popular, arredores da cidade do Luena.