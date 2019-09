Ministro quer reforço da interacção entre comunidades e administrações

MINISTRO DA ADMINISTRAÇÃO DO TERRITÓRIO E REFORMA DO ESTADO, ADÃO DE ALMEIDA (FOTO: ANGOP)

O ministro da Administração do Território e Reforma do Estado, Adão de Almeida, defendeu hoje, quinta-feira, a necessidade de os órgãos da administração reforçarem a interacção com os munícipes, parte activa na solução dos problemas sociais das comunidades.

Adão de Almeida, diz Angop, que falava durante um encontro de auscultação social da comunidade do Cazengo (município sede do Cuanza Norte), referiu estarem em curso várias acções do governo viradas ao reforço do desenvolvimento e promoção do crescimento dos municípios, com o intuito de oferecer aos cidadãos a oportunidade de prestar o seu contributo e dar parecer as acções de melhoria e elevação da oferta dos serviços sociais básicos.

Para tal, referiu, o governo aprovou o Plano Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM), cuja execução dependerá do acompanhado de toda comunidade, especialmente dos conselhos locais de auscultação das populações.

Por outro lado, Adão de Almeida adiantou que a visita ao Cuanza Norte visa responder a uma orientação presidencial destinada a avaliação da execução de vários projectos sociais em curso na província e que carecem de uma dinâmica de acompanhamento permanente.

Referiu ter recebido várias informações do governo em relação aos principais projectos sociais e de investimento em curso, que após serem concluídos vão assegurar a melhoria e elevação dos serviços essenciais básicos às populações.

Adão de Almeida visitou várias instituições públicas e infra-estruturas sociais, com destaque para a sede do governo provincial, o hospital provincial, as instalações do Instituo Médio Agrário, as obras da futura centralidade de Ndalatando, o Instituto de Investigação Agronómica, centrais de captação e tratamento de água, entre outras.

Já para amanhã (sexta-feira), o programa da visita reserva uma deslocação ao município do Ngonguembo, onde está previsto um encontro com as autoridades e a comunidade local, para esclarecimento das acções em curso no âmbito do reforço da desconcentração administrativa, do programa integrado de desenvolvimento local e combate a pobreza.

Integram a comitiva ministerial em visita de dois dias ao Cuanza Norte, os secretários de Estado para a Reforma de Estado, Márcio Lopes Daniel, do sector de Energia, António Rodrigues Belsa, da Saúde, Leonardo Europeu, da Educação, Jesus Baptista, da Construção, Carlos Santos e da Agricultura, José Carlos Bettencourt.