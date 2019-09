Migração expulsa ilegais a partir da fronteira do Luvo

Vinte e sete cidadãos da República Democrática do Congo (RDC) foram expulsos nesta quinta-feira pelo Serviço de Migração e Estrangeiros (SME) a partir da comuna fronteiriça do Luvo, município de Mbanza Kongo, província do Zaire, por entrada e permanência ilegal no território nacional.

O repatriamento destes cidadãos, que residiam ilegalmente na comuna do Luvo, explica Angop, resulta de uma micro-operação que envolveu efectivos do Serviço de Migração e Estrangeiros, da Polícia Nacional e do Serviço de Investigação Criminal (SIC).

Segundo o intendente Domingos Francisco Bonito, representante do delegado provincial do Ministério do Interior na fronteira do Luvo, a operação, que contou também com a intervenção das forças policiais da RDC, visou desmantelar grupos de marginais que actuavam no mercado do Luvo e arredores.

“Alguns desses marginais são prófugos de cadeias da RDC e chegam ao Luvo com o intuito de perturbar a ordem e tranquilidade públicas”, explicou, acrescentando que muitos desses cidadãos foram directamente encaminhados aos órgãos de justiça na cidade de Matadi, capital do Congo Central (RDC).

A província do Zaire partilha 330 quilómetros de fronteira com a região do Congo Central.