Facada em MG: Bolsonaro agradece seguidores um ano após ser esfaqueado

Sputnik

O presidente Jair Bolsonaro lembrou que este fim de semana marca um ano desde que ele foi esfaqueado enquanto participava de um evento de campanha no município de Juiz de Fora, em Minas Gerais.

“Hoje é o aniversário do que aconteceu em Juiz de Fora, muito obrigado à Santa Casa de Juiz de Fora por suas saudações, estou vivo graças a Deus e dirigindo com a graça de Deus. Todos verdes e amarelos para comemorar nossa data, nossa independência”, disse o presidente na porta do palácio presidencial de Alvorada, em sua última aparição oficial antes da licença de 10 dias que começa na próxima segunda-feira.

– Obrigado Santa Casa de Juiz de Fora.

Os médicos presentes ao presidente estimam que a recuperação após esta operação exigirá cerca de 10 dias, o que deixaria pouco espaço para participar do primeiro dia do debate geral da Assembleia Geral da ONU, que começa em 24 de setembro.