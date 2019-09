Angop

Jogos de sexta-feira referentes as classificativas do 17º ao 32º lugares do mundial de basquetebol que decorre na China.

Tunísia – Filipinas, 13h (*)

ANGOLA – Irão, 16h

Grupo M

China – Coreia, 13h

Nigéria – Cote d’Ivoire, 16h

Outros dois grupos das classificativas (O e P) jogam sábado

Grupo O

Turquia – Monte Negro. 12:30

Nova Zelândia – Japão, 15h

Grupo P

Canadá – Jordânia, 16h

Alemanha – Senegal, 20h.

(*) O horário é local