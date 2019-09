Auto-proclamada Junta Militar da Renamo denuncia ataque

Voa

O líder da Junta Militar da Renamo denunciou nesta sexta-feira, um ataque a uma das suas bases na zona de Chipindaumwe, distrito de Gondola, na província de Manica.

O tenente-general Mariano Nhongo, disse à VOA que um camião com militares governamentais avançou contra a base, onde estavam agrupados alguns guerrilheiros que apoiam a Junta Militar e disparou contra o grupo, salientando que havia um desdobramento para responder à ofensiva militar.

A base atacada fica próximo ao local onde um autocarro de passageiros foi atingido por balas na quinta-feira, 5, perto do rio Pungue, na zona que separa os distritos de Nhamatanda e Gorongosa, em Sofala.

Foi também para essa base que foi levado o líder histórico, Afonso Dhlakama, depois da emboscada de Zimpiga, em Amatongas (Gondola) em Setembro de 2015, antes dele reaparecer nas matas da Gorongosa.

O ataque ocorre no dia em que o Presidente da Republica inicia uma visita de três dias à província de Manica, cuja agenda inclui a participação das cerimónias centrais do 7 de Setembro, Dia da Vitória, a cerimónia de condecoração aos Veteranos da Luta de Libertação Nacional e o desfile no VI Festival dos Combatentes.