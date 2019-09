Edifício do BNA - Luanda (FOTO: ANGOP)

Angola e FMI empenhados em manter dívida nos 90% do PIB

Angola e FMI empenhados em manter dívida nos 90% do PIB

Correio da Manha|Lusa

A secretária de Estado do Orçamento disse hoje, a que o Governo angolano e o Fundo Monetário Internacional (FMI) estão empenhados em manter o rácio da dívida pública em 90% facfe ao Produto Interno Bruto (PIB) do País.

Em entrevista à agência de informação financeira à margem do Fórum Económico Mundial sobre África, que decorre esta semana na Cidade do Cabo, a governante espera por isso que o FMI aprove o desembolso da segunda tranche do Programa de Financiamento Ampliado de 3,7 mil milhões de dólares, mas teme que a dívida pública aumente.

“O FMI está preocupado sobre a dívida pública, estimada actualmente em cerca de 90% do PIB, tendo esclarecido que esse rácio não deve ser aumentado”, disse Aia-Eza Nacília Gomes da Silva na entrevista dada à Bloomberg.