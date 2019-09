Vários feridos em confronto entre peixeiras e a Polícia no Namibe

VOA | Armando Chicoca

Três pessoas foram detidas e duas ficaram feridas na sequência de confrontos entre a polícia e mulheres peixeiras no Saco Mar, na província angolana de Namibe.

Os conflitos aconteceram quando as peixeiras manifestava-se nesta quinta-feira, 5.

Em causa está a disputa de um lugar localizado à beira-mar no bairro do Saco Mar, que vendedeiras alegam ser, desde o tempo colonial, âncora de transbordo do pescado dos barcos para a terra facilitando as mulheres na luta pela sobrevivência.

A ordem compulsiva dada pelo governo do Namibe para abandonarem o local levou às manifestações com as peixeiras a percorrerem em massa sete quilómetros a pé para manifestarem junto dos órgãos de comunicação social do estado.

Os confrontos ocorreram no bairro do Espírito Santo, nas mediações do Jardim Milionário, quando as manifestantes foram confrontadas com um aparato policial, reforçado por soldados do exército.

Nos confrontos foram feitos disparos e lançamento do gás que provocaram ferimentos e algumas pessoas foram detidas.