Mundial de basquetebol: Quatro selecções discutem passagem para os oitavos

O quadro de equipas para a disputa dos oitavos-de-final do Mundial fica completo hoje com a Turquia e República Checa, ambas com três pontos, a discutirem a partir das 9h30, o segundo lugar na tabela classificativa do Grupo E, com sede em Shanghai, escreve o JA.

Às 13h00, para a Série F, em Nanjing, Grécia e Nova Zelândia, ambas também com três pontos, jogam pela qualificação à outra fase. Vindas de uma vitória e uma derrota, as quatro selecções perseguem o mesmo objectivo, estar entre as 16 equipas mais cotadas.

Moralizados, embora tenham perdido para os Estados Unidos, terça-feira, por 92-93, após prolongamento, os turcos são favoritos ante aos checos. Mas para fazer jus ao prognóstico terão de provar que são melhores dentro das quatro linhas do Pavilhão Shanghai Oriental Sports Center.

Em perspectiva aguarda-se por um bom jogo. Por sua vez, neozelandeses e gregos vão ter de suar às estopinhas no Gymnasium Od Youth Olimpic Games Sport Park, para saber quem acompanha os brasileiros.

Qualificadas estão já Polónia e China (Venezuela) ambas do Grupo A. Argentina e Rússia (B), Espanha e Porto Rico (C), Sérvia e Itália (D). França e República Dominicana (G) e Lituânia e Austrália (H).

Os oitavos-de-final começam a ser jogados amanhã. Angola deixa hoje a cidade de Foshan, rumo à capital, Beijing, local onde dá início à disputa das classificativas do 17º ao 32º lugar.