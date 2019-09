Morreu filho do ex-presidente egípcio Mohamed Morsi

Três meses depois da morte de Mohamed Morsi em pleno Tribunal, Abdullah, o filho do antigo presidente do Egipto, morreu ontem quarta-feira, de ataque cardíaco, soube a RTP.

Com 20 e poucos anos, Abdullah era um dos maiores críticos do Governo Egípcio e um grande admirador e seguidor do pai, que foi o primeiro presidente e primeiro activista islâmico eleito democraticamente no Egipto, mas o seu governo durou apenas um ano, tendo sido alvo de um golpe militar.

Em 2015, Mohamed foi condenado a 20 anos de prisão por alegadas detenções e tortura de manifestantes durante o ano de mandato. Três anos depois, em plena audiência em tribunal, Morsi desmaiou, morrendo pouco tempo depois já no hospital, devido a um ataque cardíaco.

Apesar das coincidências entre a morte de pai e filho, e a idade jovial de Abdullah, os noticiários locais revelam não haver suspeitas de crime.

Segundo o segundo filho mais velho de Morsi, Ahmed, o irmão estava a conduzir quando iniciaram os espasmos, tendo a morte sido declarada apenas no hospital.