Moçambique e Seychelles intensificam cooperação na aviação

De acordo com o Sapo que cita a Lusa, os governos de Moçambique e das Seychelles vão alargar a oferta de serviços de aviação civil para aumentar o fluxo de circulação de pessoas e bens entre os dois países, anunciou o executivo moçambicano.

“A partir deste compromisso, as companhias aéreas de cada um dos países podem prestar serviços aéreos internacionais à contra partes, em rotas específicas”, disse a porta-voz do Conselho de Ministros, Ana Comoana, citada hoje pelo diário Notícias.

Para reforçar a cooperação com as Maurícias no sector da aviação, o Conselho de Ministros aprovou uma resolução sobre o acordo de prestação de serviços aéreos, acrescentou Comoana.