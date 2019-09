Moçambique: Catadores de lixo impedem circulação de camiões sul-africanos na EN4

Folha de Maputo

Indivíduos que se dedicam à recolha de lixo na lixeira de Malhampsene, Matola, colocaram, na manhã de ontem, barricadas na estrada nacional Número 4 (EN4), em protesto contra actos de Xenofobia que se registam na África do Sul.

Os jovens colocaram barricadas no meio da estrada, proibindo a circulação de camiões com matricula sul-africana sobretudo os que usam a via para escalarem os portos de Maputo e Matola.

Segundo Fernando Manhiça, porta-voz da Polícia da República de Moçambique (PRM), a nível da província de Maputo, o acto teve início por volta de 9.30h, e resultou no condicionamento temporário na circulação de viaturas.

Manhiça explicou que, face a esta situação, a PRM e a Policia Municipal fez-se ao local, de onde removeu as barricadas e procedeu com a sensibilização dos jovens para abandonar aquelas atitudes. A situação foi controlada e o trânsito voltou a fluir a fluir normalmente.