Ministro da Administração do Território trabalha no Cuanza Norte

O ministro da Administração do Território e Reforma do Estado, Adão de Almeida encontra-se desde hoje, quinta-feira, em visita de trabalho de dois dias ao Cuanza Norte visando avaliar o nível de execução do programa visando alavancar o desenvolvimento da província, nos domínios político, social e econômica.

Segundo a Angop, o referido programa, de iniciativa local e aprovado pelo governo central, abarca a execução de vários projectos virados à reabilitação de estradas, reforço da distribuição da água potável e elevação da oferta dos serviços de educação e saúde.

O aumento da produção agrícola, a melhoria da imagem das capitais municipais, redução da taxa de desemprego e elevação da condição de vida das famílias, constam igualmente das principais acções a serem desenvolvidas no âmbito do referido memorando, aprovado em 2018.

A comitiva de Adão de Almeida deve avaliar o programa integrado de desenvolvimento local e combate a pobreza, o regime financeiro local, ordenamento do território e projectos agro-pecuários em curso na província e manterá um encontro com os membros do governo provincial, administradores municipais e investidores para adopção de estratégias que visam alavancar o desenvolvimento local, seguido de encontros de auscultação aos cidadãos.

O ministro tem ainda reservadas visitas a várias instituições públicas e infraestruturas sociais, entre as quais, a sede do governo provincial, às instalações do instituo Médio Agrário, às obras da futura centralidade de Ndalatando, ao instituto de investigação agronómica, a unidades sanitárias, centrais de captação e tratamento de água, entre outras.

O programa da visita reserva também uma deslocação ao município do Ngonguembo onde Adão de Almeida vai manter um encontro com as autoridades e a comunidade local para esclarecimento do ponto de situação e acções em curso no âmbito do reforço da desconcentração administrativa, do programa integrado de desenvolvimento local e combate a pobreza.

Integram a comitiva ministerial em visita de dois dias ao Cuanza Norte, os secretários de Estado para reforma de Estado, Márcio Lopes Daniel, do sector de Energia, António Rodrigues Belsa, da Saúde, Leonardo Europeu, da Educação, Jesus Baptista, da Construção, Carlos Santos e da Agricultura, José Carlos Bettencourt