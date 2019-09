Filho de Koeman marca 29 golos num minuto e entra para o Guinness

Ronald Koeman é, a partir desta quinta-feira, detentor de um recorde mundial do Guinness. Não o treinador ex-Benfica e actual seleccionador holandês, mas sim o filho, guarda-redes que alinha no TOP Oss, da segunda divisão da Holanda.

De acordo com o Mais Futebol, citado pelo MSN, o guardião de 24 anos conseguiu – debaixo de chuva, refira-se – superar o Halfline Challenge e marcou da linha do meio-campo por 29 vezes num minuto. O recorde anterior era de Sergio Romero do Man. United, que em Março marcou 20 golos em 60 segundos.

O evento teve lugar no complexo da Federação Holandesa de Futebol (KNVB) e foi acompanhado por um oficial do Guinness, que testemunhou e validou o feito de Koeman.