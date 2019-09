Executivo trabalha para tornar o país competitivo

Angop

ministro do Comércio, Joffre Van-Dúnem Júnior, apontou, nesta quarta-feira, que o Executivo está a trabalhar para a inserção de Angola no contexto africano, como opção estratégica para o alargamento das relações económicas e comerciais com países do continente.

O governante, que dissertava na abertura do workshop sobre Revisão da Política de Investimento de Angola”, explicou que os esforços se traduzem num dos objectivos do país e parte do modelo de desenvolvimento económico da Estratégia de Longo Prazo (ELP) – Angola 2025, que visa a integração da economia no mercado mundial.

Acrescentou que neste momento “muito particular” da economia, em que se desenvolve esforços no sentido de reduzir o papel do Estado na economia criando um sector privado, há que se criar metodologias capazes de alavancar o desenvolvimento socioeconómico de Angola.

Apontou igualmente a necessidade de se aumentar a capacidade produtiva, melhorar as condições de acesso aos mercados genéricos nacionais, bem como um vasto conjunto de requisitos que incluem investimento em tecnologia, infra-estruturas e capital humano.

“É nesta dinâmica que se subscreve o crescimento do investimento privado tanto nacional como estrangeiro”, disse.

Por outro lado, a chefe da cooperação da delegação da União Europeia (UE) em Angola, Manuela Navarro, reafirmou a pretensão da instituição que representa o compromisso de redobrar os esforços da aliança África/Europa para investimentos com negócios sustentáveis.

Essa aliança, referiu, visa estimular investimentos entre os países africanos atraindo mais investidores privados, investindo nas pessoas através da educação e desenvolvimento de competências com vista a garantir a empregabilidade, bem como fomentar a integração económica e comercial melhorando o clima empresarial.