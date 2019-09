Ex- secretário de Estado e bastonário da Ordem dos Advogados de Cabo Verde detido

O Tribunal da Praia, em Cabo Verde, continua a ouvir o advogado, antigo secretário de Estado da Comunicação Social e ex-bastonário da Ordem dos Médicos, Arnaldo Silva, detido por suspeita de crimes de burla qualificada, falsificação de documentos, organização criminosa, corrupção activa, falsidade informática e lavagem de capitais, avança a Voz da América.

Silva, um dos mais conhecidos advogados do país, foi detido na quarta-feira, 4, pela Polícia Judiciária (PJ) “fora de flagrante delito e foi levado a cabo através da Secção Central de Investigação de Corrupção e Criminalidade Económica e Financeira, em cumprimento de um mandado de busca e detenção do Ministério Público da Comarca da Praia”.

No comunicado, a polícia científica acrescenta que “a busca aos escritórios e residência do advogado em causa foi presidida por um juiz e acompanhada por dois magistrados do Ministério Público e pela bastonária da Ordem dos Advogados.

Enquanto se aguarda pela decisão do tribunal, desconhecem-se também os factos que estão por trás da detenção de Arnaldo Silva.

Antigo secretário de Estado da Comunicação Social no primeiro Governo do MpD, entre 1991 e 1993, Silva integrou depois do PCD, sendo, no entanto, um bem-sucedido advogado de vários homens de negócios e empresas, como a TACV, do qual foi quadro e dirigente.