EUA anunciam ajuda de USD120 milhões para ajudar imigrantes venezuelanos

Reuters

Os Estados Unidos darão 120 milhões de dólares em assistência humanitária para ajudar a América Latina a lidar com a chegada de milhões de venezuelanos imigrantes fugindo de uma grave crise econômica, disse o Departamento de Estado nesta quarta-feira.

Mais de quatro milhões de venezuelanos fugiram do país nos últimos anos, em meio a uma revolta política e ampla escassez de comida e remédios.

“Os fundos adicionais fornecerão apoio vital, inclusive alimentação de emergência e ajuda médica, para venezuelanos vulneráveis em Colômbia, Equador, Brasil e ao redor da região”, disse o comunicado.

“Saudamos a Colômbia e países vizinhos pelo seu contínuo apoio e pedimos que outros doadores façam mais contribuições para ajudar a lidar com a crise”, acrescentou o comunicado.

A Colombia recebeu mais imigrantes venezuelanos do que qualquer outro país – atualmente sendo a casa de mais de 1,4 milhão. Centenas de milhares de outros residem em Equador, Peru, Chile, Brasil e outros países.

Os Estados Unidos afirmaram semana passada que fornecerão 12 mil doses de remédios contra o HIV para imigrantes venezuelanos na Colômbia, parte de esforços para lidar melhor com a saúde de imigrantes e impedir a propagação da doença.

Ao contrário de seus vizinhos, a Colômbia não impôs rigorosas exigências de imigração e, ao contrário, encorajou imigrantes a entrarem no país informalmente para se registar com as autoridades, para que possam acessar serviços sociais.

Colômbia e Venezuela não mantêm relações diplomáticas e a Colômbia, ao lado dos Estados Unidos, figura entre os mais de 50 países que não reconhecem Maduro como presidente da Venezuela, apoiando o líder da oposição Juan Guaidó.