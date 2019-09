Estudante cai de 10º andar e morre

Um jovem de 21 anos de idade morreu nesta quarta-feira, após cair do 10º andar de um prédio localizado no município do Lobito, província de Benguela, soube hoje a Angop.

A vítima, de nome Beli Florentino, era estudante do 1º ano do curso de engenharia e gestão industrial, do Instituto Superior Politécnico Católico de Benguela (ISPOCAB).

Segundo o coordenador da comissão de moradores do referido prédio, Inácio Kamate, que falava à Angop, o jovem ainda chegou a ser socorrido pelo Instituto Nacional de Emergências Médicas de Angola, mas não resistiu aos múltiplos traumatismos.

Inácio Kamate informou que este é o segundo caso do género registado no prédio, sendo o primeiro registado em 2015, em que a vítima foi um jovem proveniente do bairro da Lixeira, que supostamente se terá atirado do 10º andar.

Entretanto, fonte do posto comando do Serviço de Protecção Civil e Bombeiros informou que o Serviço de Investigação Criminal já trabalha para esclarecer esse caso.

Estudantes do ISPOCAB contactados pela Angop mostraram-se sentidos com o acontecimento e adiantaram que o falecido era de trato fácil e uma pessoa aparentemente saudável.