Choque em cadeia causa dois feridos no Belas

Um choque em cadeia, envolvendo 11 viaturas, foi registado na tarde de quarta-feira, na Estrada Nacional número 100, no município de Belas, em Luanda, causando dois feridos, um em estado grave.

Ficou ferida com gravidade uma gestante de 22 anos que seguia na viatura ( carrinha) que embateu contra os outros dez automóveis.

Em declarações hoje (quinta-feira) à Angop, o chefe adjunto da Unidade Municipal de Trânsito, Deslandes Mateus, referiu que a viatura embateu contra os outros automóveis, despistou e de seguida capotou numa ribanceira, causando ferimentos ao motorista e a mulher.

Deslandes Mateus, sem entrar em pormenores, garantiu que os feridos foram de imediato evacuados, por uma ambulância do INEMA, para uma unidade hospitalar.

O acidente ocorreu na descida de 10 por cento nas imediações do Museu de Escravatura, no distrito do Morro dos Veados, no sentido Benfica/Ramiros.

O responsável apelou aos automobilistas para que tenham uma condução prudente, principalmente por ser uma zona acentuada e com muito trânsito automóvel.

A maior parte das viaturas acidentadas tiveram prejuízos materiais avultados, ainda não quantificados, adiantou.