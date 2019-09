China e EUA retomam negociações em Outubro

Os EUA e a China concordaram em retomar as negociações numa tentativa de aliviar as tensões da guerra comercial.

De acordo com a Sputnik, o vice-primeiro-ministro chinês Liu He manteve uma conversa por telefone com o secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, e com o chefe de comércio exterior Robert Lightheizer, e os três concordaram em realizar uma nova rodada de negociações comerciais no início de outubro em Washington.

“As partes concordaram em realizar a décima terceira rodada de negociações comerciais de alto nível no início de outubro em Washington”, afirmou o comunicado.

Anteriormente se dizia que as negociações poderiam ser realizadas em setembro. A última rodada ocorreu em Xangai em 31 de julho.

A China e os EUA mantêm uma guerra comercial desde junho de 2018, enquanto negociam para chegar a um acordo.

No dia 23 de agosto deste ano, Trump anunciou um aumento nas tarifas de produtos chineses no valor de USD 250 biliões, de 25 a 30% a partir de 1 de outubro, em resposta às novas taxas impostas pela China.