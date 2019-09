Canadá solicita apoio de Angola para o Conselho de Segurança

PRESIDENTE DA REPÚBLICA, JOÃO LOURENÇO (À DIR.), RECEBE JOE CLARK, ENVIADO DO PM DO CANADÁ (Presidência da República)

O Governo do Canadá solicitou, nesta quarta-feira, em Luanda, o apoio do Estado angolano para a sua candidatura a membro não-permanente do Conselho de Segurança (CS) das Nações Unidas, órgão a que já pertenceu há 20 anos.

A informação foi prestada à imprensa, por Joe Clark, enviado especial do primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, à saída de uma audiência que lhe foi concedida pelo Chefe de Estado angolano, João Lourenço, a quem entregou uma mensagem do chefe do governo do Canadá.

“Angola é um país influente ao nível da região Austral e Central de África. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, reconhece esse facto”, afirmou Joe Clark.

Antes do encontro com o Presidente João Lourenço, o enviado canadense, que foi primeiro-ministro de 1979 a 1980, analisou com o ministro das Relações Exteriores, Manuel Augusto, questões da agenda internacional e regional de África, bem como o reforço da cooperação entre Angola e o Canadá.

O Canadá reconheceu a independência de Angola em 1977, porém, apenas a 3 de Fevereiro de 1978 é que os dois países estabeleceram relações diplomáticas.