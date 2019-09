Angolano volta a salvar automobilistas na Alemanha

André Tiago Manuel protagonizou mais um acto de heroísmo ao salvar dois cidadãos ucranianos, de 33 e 46 anos de idade, que estavam encarcerados num camião, depois de aparatoso acidente de viação ocorrido na madrugada de terça-feira numa auto-estrada na cidade de Hannover, na Alemanha.

Segundo O País, o salvamento ocorreu cerca de três meses depois de Tiago Manuel ter salvo 67 pessoas, entre as quais, 65 crianças e dois professores, que corriam perigo de vida em consequência de um incêndio de um autocarro escolar na mesma auto-estrada.

Esta semana, o jovem interveio novamente num acidente para salvar vidas humanas. Saindo do seu local de trabalho para casa e, no lado oposto da auto-estrada em que seguia, de Dortmund para Hannover, viu um caminhão capotado com os ocupantes entalados.