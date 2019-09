Angola Cables melhor Operadora de Rede Global de Telecomunicações

A multinacional angolana de telecomunicações, Angola Cables, foi distinguida em duas categorias no dia, 3 de Setembro, numa das mais reputadas Galas de Premiação realizada na África do Sul, pelo Global Brands Magazine 2019.

A empresa venceu as categorias de “Melhor Operadora de Rede Global de Telecomunicações” e a de “Melhor CEO de Data”, prémio atribuído ao Eng. António Nunes, que dirige a empresa desde a sua constituição. O prémio foi anunciado ontem numa gala que contou com a presença de CEOs e profissionais dos maiores operadores de telecomunicações no continente.

Sedeada em Londres, a Global Brands Magazine é uma das mais importantes revistas de marcas, com renome internacional, que disponibiliza análise especializada sobre marcas de vários sectores da economia global. É particularmente relevante por deter know how especializado em termos de avaliação autónoma e independente das marcas tornando-se, ao longo dos anos, uma fonte credível de informação sobre o desempenho das marcas.

Segundo António Nunes, em declarações ao receber os prémios, é um privilegio ser homenageado entre tantas marcas de renome internacional, com muito mais tempo no mercado, por isso “gostaria de dedicar este prémio à minha equipa de gestão, aos nossos funcionários e parceiros de negócios, que são determinantes na construção da nossa marca, apoiando a nossa visão de conectar o continente africano à crescente economia digital”.

Como uma multinacional de telecomunicações que garante a conectividade entre povos e nações, focada na promoção de soluções de infra-estructura de dados, serviços de conectividade e Cloud para IP e ISP, a Angola Cables actualmente opera os sistemas de cabos submarinos SACS, Monet e WACS.

A multinacional angolana opera também dois datacenters, nomeadamente, o AngoNAP Luanda, na capital angolana, e outro no Brasil, o AngoNAP Fortaleza, bem como o Angonix, um dos cinco maiores pontos de troca de tráfego de internet de África. Com esta infra-estrutura a Angola Cables posiciona-se como a promotora da transformação digital no continente africano.

A Angola Cables é uma multinacional angolana focada na venda de soluções para infra-estruturas de Data Center, venda de Conectividade, serviços Cloud para IP Providers e ISP's para o sector corporativo com necessidades de serviços e conexões digitais.

além de ter parcerias estabelecidas para se conectar à Ásia.

