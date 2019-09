Zâmbia cancela jogo com África do Sul por conta dos ataques xenófobos

Devido à dìvidas com a Federação de Futebol Angolana (FAF), a equipa do Recreativo da Caála foi impedida hoje, domingo, de disputar o jogo de abertura do Girabola 2019/20 com a formação do Santa Rita de Cássia. (DR)