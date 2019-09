Refriango oferece bolsas de estudos internas

Angop

A Refriango, em parceria com a Associação dos Estudantes da Universidades Privadas de Angola (AEUPA), oferece, para o ano lectivo 2020, três bolsas de estudos, no âmbito da primeira semana académica da instituição.

De acordo com a administradora de Marketing da Refriango, Tânia Jardim, trata-se de uma bolsa para estudante do 1º ano, uma bolsa completa (3 anos) e uma de estágio profissional nas áreas de actuação e actividades da empresa, para os estudantes que passarem no teste de candidatura.

As bolas serão apresentadas no decorrer da semana académica, a ter lugar de 6 a 8 deste mês, nas instalações do INME Marista, em Luanda, que visa valorizar a formação académica dos estudantes angolanos, fortalecer o espírito académico e aproximar as diferentes universidades do sector público e privado do país. Durante o evento serão apresentados projectos arquitectónicos de referência desenvolvidos pelas universidades.

O programa incluiu palestras de esclarecimento sobre doenças sexualmente transmissíveis, prevenção rodoviária, motivação e talento, torneios universitários nas modalidades de futebol e vólei de praia, futsal, basquetebol e concertos musicais.

De carácter nacional, o evento conta com 29 instituições do ensino superior de Luanda inscritas.

A universidade que mais se destacar no evento pela sua performance desportiva e adesão terá o patrocínio de um milhão de kwanzas para realizar as suas actividades.