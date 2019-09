Presidente do Irã rebate Trump e diz que Irã nunca negociará com os EUA

Sputnik

Os EUA propuseram repetidamente o diálogo com o Irão, mas a República Islâmica sempre rejeitará essas propostas, garantiu o presidente iraniano Hassan Rouhani, encerrando a oferta do líder norte-americano Donald Trump de manter conversações.

“Nenhuma decisão foi tomada para manter conversações com os EUA e houve muitas ofertas para conversas, mas nossa resposta será sempre negativa”, afirmou Rouhani ao Parlamento de seu país nesta terça-feira.

Na semana passada, Trump declarou que estava pronto para se encontrar com Rouhani “se as circunstâncias fossem adequadas”. Para que tal reunião ocorra, Teerã teria que “ser um bom jogador” e concordar com vários pontos exigidos pelos EUA, incluindo o abandono de seu programa de mísseis balísticos, comentou o presidente.

Rouhani disse na época que não tinha interesse em dialogar com Trump enquanto as sanções dos EUA contra o Irã permanecerem em vigor.

As tensões entre os EUA e o Irã têm aumentado após a decisão de Washington de se retirar unilateralmente do acordo nuclear de 2015, conhecido oficialmente como Plano de Ação Conjunto Conjunto (JCPOA).

Trump acusou os iranianos de violar secretamente os compromissos sob o acordo, mas várias análises da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) descobriram que o Irã estava em total conformidade com o acordo.

Na segunda-feira, Teerã anunciou que estava se preparando para se afastar ainda mais das condições estabelecidas no acordo, se os signatários europeus falharem em tomar medidas para salvar o marco do acordo.