Polícia guineense investiga rede de traficantes de cocaína

VOA | Lassana Cassamá

A Polícia Judiciária (PJ) guineense continua a investigar o envolvimento de mais indivíduos na operação “Navara”, que culminou na recente apreensão de 1869 kg de cocaína.

Uma fonte da PJ disse que existem mais pessoas implicadas na rede baseadas no estrangeiro e que podem dificultar a conclusão rápida do processo em curso.

A PJ disse que há suspeitas de os traficantes terem ligações com os sistema politico nacional.

O Secretário Executivo do Observatório Guineense da Droga e da Tóxico-dependência, Abílio Aleluia Có Júnior, considera preocupante a actual situação de tráfico de droga no país:

“Isso mostra que o tráfico de droga continua a aumentar e a Guiné-Bissau continua a ser usada como o país de trânsito de tráfico de droga da América para Europa,” disse Có Júnior.

Doze pessoas foram detidas, todas elas com fortes ligações com recentes operações de combate ao tráfico de droga no país, que resultaram na apreensão de cerca três toneladas de cocaína, em Bissau, Caio e Canchungo.

O analista Luís Peti defende que “não deve durar mais de seis meses para o processo sair do Ministério Público para as mãos do juiz”.